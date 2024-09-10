龍吟虎嘯：美會逼新加坡選邊嗎

新加坡從「開國總理」李光耀開始，中美關係如何影響新加坡對外關係戰略最為重要。中美關係緊張，新加坡就焦慮，特別小心翼翼；中美關係合作紓緩，新加坡就歡暢，如魚得水，能夠更好地發展自己。

新加坡的地緣政治和奉行的巧妙政策，中美都很看重；新加坡在亞洲特別是東盟有重大影響力，對此中美也很看重。所有這些，都會「反饋」新加坡，更加重視中美關係的狀況和出現的問題。最近，新加坡總理黃循財在任內首個國慶大會上演說，表示「有不可抗拒的強大勢力正在改變大環境」，「美中緊張局勢升級將對新加坡經濟和整個地區產生衝擊」。這個大環境的改變，在於中美緊張局勢升級，在於美國推行對中國遏制政策。

黃循財表示，現在每個人都在密切關注即將舉行的美國總統大選，但無論哪位候選人當選，很明顯，美國對中國的態度都將變得更強硬；同時，中國確信美國正在設法遏制中國，遏制中國崛起。他認為，中美之間相互猜疑和互不信任的情況勢必持續，這不僅影響雙方關係，也影響國際貿易、安全和合作。

新加坡方面，對中美緊張關係的來龍去脈有清醒的認知，知道這是美國主動改變對華政策、遏制和打壓中國所致；中國「反抗」，是出於認清了美國的居心，出於維護國家主權、安全和發展利益。中美關係緊張，理虧在美國，責任在美國，中國理直，是被迫迎戰。美國為了私利，肆意推行霸權，但在國際社會和輿論場公道自在人心，「萬事抬不過一個理字」。美國蠻不講理，肆意妄為，還影響和破壞了國際貿易、安全與合作。

中國是新加坡的第一大貿易國，美國是第二大貿易國。新加坡是全球最大轉運樞紐，貿易目前雖還未受影響，但很可能受供應鏈重新調整衝擊。這些都是新加坡極為擔心。新加坡有這樣的擔心，美國會否乘機逼它選邊站隊呢？