金髮漢假鈔換真銀 肆虐旺角商場終落網

【本報訊】假鈔黨入侵旺角！根據受害商戶上傳的貼文，行使偽鈔的人士是一名染金髮的紋身漢，他近日持續在新之城商場出沒，並至少有5間商戶收到他支付的偽鈔，蒙受損失。文章提醒：「响（喺）旺角中心附近返工嘅朋友小心呀，相中人用假$500買嘢……大家收錢就小心啲」，又慨嘆「依家真係多咗好多假鈔，最慘打工仔收到，要自己賠畀公司，等於白做」。執法部門經調查後，昨日中午12時許於旺角通菜街拘捕一名姓嚴（25歲）男子，涉嫌行使偽製紙幣及未能出示身份證明文件，正追緝其餘4名同黨。

被揭發仍表現「淡定」 據了解，騙徒在上周六（7日）晚「食住雪糕」光顧商場內一間飲品店，由於他表現極為自然，成功用「假大牛」騙過店員，藉由購買價值26元飲品，換得474元的真銀找續，而他事後食髓知味，翌日早上又再向同一間店舖落手。幸好，店主得悉職員中計後，當日親自落場與歹徒「過招」，見到金髮漢故技重施，他「捽一捽」鈔票察覺有異，即時明言拒收。金髮漢奸計不成，表現得非常「順攤」，聲稱會再去便利店將鈔票「唱散」，卻朝着與便利店相反的方向離開。醒目老闆見對方若無其事，認為絕不能姑息養奸，隨即報案處理。

消息指，金髮漢操流利廣東話，行騙時有同黨協助把風，而他所使用的偽鈔均號碼相同。由於不少商戶已對假鈔黨有所耳聞，騙徒亦漸漸難以得手，當他再次光顧個別受害商戶時，有店員曾語帶譏嘲地試探：「你又嚟呀？」金髮漢聞言「臉不紅、氣不喘」，一邊理直氣壯回應：「食唔飽吖嘛！」一邊掏出百元真鈔付款，相信是聽出「弦外之音」，不敢再支付偽鈔。

另外，距離新之城不遠、位於通菜街123號的一間餐廳，前晚亦在社交平台發文，表示該餐廳同樣成為偽鈔黨的受害者，收到兩張假「大牛」，又指翻查過閉路電視影片，確認疑犯正是該名在新之城肆虐的金髮漢。餐廳表明暫時停止接收面值500及1,000元的鈔票，「希望見到呢個post（貼文）既（嘅）疑犯，唔好再用假錢」。

假鈔黨亦向的哥埋手 而在上周六晚上，有兩名男子在上海街近登打士街交界截乘的士，要求前往土瓜灣翔龍灣，當的士到達目的地後，其中一人以500元鈔票支付約60元的車資，然後收取找續離開。直至翌日凌晨時分，的士司機點算生意額時，發現該張鈔票屬偽鈔，於是報案求助。執法部門正跟進調查案件，暫時未知此案是否牽涉同一批騙徒。