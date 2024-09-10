七旬翁 墮假官員騙局 失千六萬積蓄

歹徒來電上門派令 促開戶交密碼得逞 又有市民誤墮假官員騙案陷阱！一名七旬老翁早前接獲「內地執法人員」來電，對方指控他涉及內地刑案，更大費周章安排人手上門派送保密令及調查令，令事主確信不疑。為了配合財富調查，事主其後依指示將1,600萬元轉入自己在銀行開設的3個新戶口，並交出相關戶口密碼，使騙徒得以予取予攜。執法部門收到銀行見疑舉報，繼而尋獲受害人揭穿騙局，經初步調查後，警員拘捕一名19歲青年，相信他亦是同類騙案苦主，為求減罪而受誘騙參與犯案。

一名任職會計的74歲男子，較早時接獲騙徒來電，對方冒認內地執法人員，聲稱事主涉嫌與內地刑事案件有關，其後又派員上門派送兩份保密令及調查令，以博取事主信任。對方指示事主配合進行財富調查，着他前往開設3個銀行戶口，將其名下資產轉入新戶口後，交出戶口登入密碼等資料，繼而於8月28日至9月3日期間，分多次將事主共約1,600萬元的資產轉移。

安排住酒店 與外界斷聯 為確保有足夠時間轉走資產，騙徒安排事主先後入住兩間本地酒店，以阻止他與外界人士聯絡。銀行其後發現有關可疑交易，遂將個案轉交執法部門跟進。據悉事主按騙徒指示曾拒絕接聽所有來電，警員其後到他的公司，及後再聯絡上他，才察覺自己誤墮騙局。經初步調查後，警員在上周六（7日）於機場拘捕一名姓陳（19歲）青年，涉嫌「以欺騙手段取得財產」，相信他負責上門派送文件及安排事主入住酒店。行動中，警員檢獲有關文件及被捕人犯案時的衣着。

拘19歲男 疑同類案苦主 消息指，被捕男子任職地盤工人。根據調查所得，他懷疑為另一詐騙案件的受害人，騙徒以同類手法訛稱他牽涉刑事案件，要求他參與秘密任務「將功補過」減輕罪責，顯示詐騙集團除騙取財產外，亦會物色不同人士成為詐騙工具。被捕男子目前已被扣留調查，執法部門將進一步調查其案中角色。