上環唐樓起火 1死3傷

【本報訊】上環發生奪命火警。昨晚10時許，歌賦街9號唐樓一單位突然起火，並冒出大量濃煙，驚動附近住客報案。消防接報趕至，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，人員亦於現場發現一名昏迷女子，經搶救後證實已經死亡；另外一名男子及兩名女子受傷，清醒由救護車送院治理。火警原因有待調查。