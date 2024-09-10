食環外判商前經理 認呃3清潔工薪金

【本報訊】食物環境衞生署外判清潔服務承辦商一名前經理，於早前被廉政公署落案起訴，指他涉嫌欺詐3名下屬清潔工人，訛稱公司錯誤計算他們的薪金，騙取他們在近兩年間交出薪金差額共逾3.8萬元。被告昨於觀塘裁判法院承認3項欺詐罪，裁判官下令他須向涉案3名清潔工賠償他在本案所詐騙的金額總和。被告須還押至9月20日判刑，以待索取背景及社會服務令報告。

訛稱公司計錯數 還押候懲

案情指，被告於案發期間在未獲耀發授權下，向3名清潔工人訛稱以散工形式和薪金聘請他們。被告其後向該3人訛稱耀發錯誤計算他們的薪金，詐騙3人向他歸還部分薪金，金額共逾3.8萬元。廉署早前就有關工人的薪金事宜接獲貪污投訴遂展開調查，發現該3名工人實質獲耀發招聘為全職員工，理應獲較高薪金，但被告向他們訛稱只以日薪420元或450元獲聘為清潔散工。被告並沒有將從3人騙取的薪金退還給耀發。案件編號：KTCC 1443/2024