入屋綁劫女網紅 4男囚32月至76月

【本報訊】網紅蘇淼淼於2020年在家中遇劫，被3名劫匪闖入家中，用牛皮膠紙綁起她和女傭，之後大肆搜掠，10分鐘內劫去19個名牌手袋及大量首飾，總值約1,170萬元。3名劫匪先後落網，一名處理涉案贓物的男子亦被捕。涉案4人早前承認搶劫等罪，昨在高院被判入獄兩年8個月至6年4個月。

4名男被告分別為42歲陳少達、42歲梁旭賢、35歲黎景安及48歲楊俊銘。本案尚有一名女被告，她是陳少達妻子、35歲家庭主婦李洋。她涉嫌處理被劫的其中3個名牌手袋及毛皮大衣等物，在高院經審訊後一項處理贓物罪罪成，早前被判囚兩年。

案情指，藝名蘇淼淼的女事主蘇美欣，是一名單親媽媽兼網紅，與兒子及女傭租住深水埗「一號．西九龍」某單位。2020年11月24日早上11時許，有人按單位門鈴，當時事主等3人均在家。女傭前往開門不久，蘇即聽到女傭大叫，她前往客房，即見到被告陳少達、梁旭賢及楊俊銘入屋。他們以牛皮膠紙綁起蘇及女傭，其中楊稱：「你合作嘅，我唔會搞你個BB。」他們搜掠財物後逃離。之後，蘇及女傭自行鬆綁及報案。

4名被告其後被捕。陳少達在警誡下稱「阿Sir你哋搵到啲手袋、物品係我琴日喺大帽山執返嚟嘅」。梁旭賢稱「單打劫我都淨係睇住個𡃁仔同埋個賓妹，之後擸咗啲袋走。係大毛叫我做嘅」，又指「大毛」給他2,000元作報酬。黎景安稱「我明白我無做過」。楊俊銘則指，陳少達邀請他參與搶劫，表示會分到過百萬元酬勞；又指是黎決定打劫涉案單位。

涉案財物總值1170萬 經點算後，蘇美欣證實損失19個名牌手袋及大量首飾，包括8隻腕錶、6條頸鏈，另逾8萬元現金，總值約1,170萬元。高院暫委法官李俊文指陳少達是主腦，涉及搶劫及使用他人身份證，判他入獄6年4個月，協助租倉及處理贓物的黎景安囚兩年8個月，梁旭賢及楊俊銘則入獄5年8個月。案件編號：HCCC 46/2022