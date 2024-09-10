警隊總督察涉貪 保釋金5萬變120萬

與妻子被控提堂 均不得離港 曾被稱為警隊明日之星、駐守灣仔警區的總督察何兆東，涉嫌收受一名商人提供總值超過114萬元現金和禮物，在履行職務時優待該商人，又多次向她洩露警方內部資料，其妻亦被指涉案。何兆東被控兩項公職人員接受利益罪及3項公職人員行為失當罪，其妻則被控一罪，案件昨在東區裁判法院提堂。裁判官應控方要求，押後案件至10月31日，期間準備轉介往區院的文件。兩名被告續准保釋。其中何兆東的保釋金由5萬元大幅提升至120萬元，其妻的保釋金則維持在兩萬元。兩人不可離港，不得接觸控方證人。

兩名被告分別是警務處總督察、38歲的何兆東，他於2023年3月2日停職；以及何的妻子，即36歲的何姸頴，她報稱是家庭主婦。兩人昨日均沒有律師代表。

疑收商人總值114萬現金禮物 何兆東被控兩項公職人員接受利益罪，控罪指他於2021年8月26日，從曲海鵬接受50萬元饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為他在一宗警方檔號WCH RN 21009680襲擊案件的調查中，傾向或保持傾向優待曲的誘因或報酬。他另被控於2021年9月12日至2023年1月4日期間，接受形式為金錢及禮物，即童裝、現金及一個手袋，總值648,546元，作為傾向或保持傾向優待曲的誘因或報酬。

餘下3項公職人員行為失當罪則指，何兆東於2021年9月15日至2022年10月6日期間，向一宗警方檔號WCH 21022605涉嫌詐騙案件的報案人曲海鵬，洩露警方內部資料；以及在該詐騙案的調查中，傾向或保持傾向優待該曲海鵬。何另被指於2022年5月31日至10月21日期間，向曲及/或一宗警方檔號WCHRN 22012342涉嫌虛假文書案件的報案人梁國興，洩露警方內部資料；以及在該案的調查中傾向或保持傾向優待該曲海鵬及/或梁國興。最後，何被指於或約於2022年10月5日，向曲洩露有關名為庄鵬翱的人士之警方內部資料。

何姸頴則被控一項協助、教唆、慫使或促致公職人員接受利益罪。控罪指她於2021年9月12日至2023年1月4日期間，協助、教唆、慫使或促致何兆東，接受童裝、現金及一個手袋，總值130,946元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為何傾向或保持傾向優待曲海鵬的誘因或報酬。案件編號：ESCC 2336/2024