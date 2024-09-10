醫健：成視在人：到蒙古培訓醫生救盲

我們早前提到，擁有超過300萬人口的蒙古，卻只有250位眼科醫生，幾乎全部都在首都烏蘭巴托，外省的市民一旦患上眼疾便孤苦無助。蒙古是奧比斯其中一個救盲地區，奧比斯眼科飛機醫院上月就飛到當地進行眼科培訓及治療，希望提升當地的醫護水平，令更多眼疾病人受惠。

一周逾70人學施手術 上月，我們在蒙古為當地醫生及實習人員提供眼科手術模擬訓練，透過練習困難的技術來磨練肌肉記憶，再進行臨床治療，有助提高當地團隊的技能和經驗，短短一周已有70多人接受白內障、青光眼、斜視及視網膜病變的手術培訓。

眼科飛機醫院首席眼科醫生Omar Salamanca表示：「最有成就感就是看到駐院醫生在一周的培訓過程中逐漸展現出自信。幾天後，你會注意到他們臉上更出現了滿足感，甚至微笑。」眼科飛機醫院總監Maurice Geary認為，該次培訓涵蓋整個眼科護理團隊，從眼科醫生到護士、麻醉師和生物醫學工程師，是一場集體練習。

奧比斯希望透過持續及長遠的培訓及技術傳授，可以提供當地醫護水平之餘，亦有能力將已學知識傳授新一代，令到優質的眼科服務得以惠及更多居民。奧比斯