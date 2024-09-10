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港鐵39歲女遭非禮 6旬淫狼當場就逮
【本報訊】昨日早上7時56分，一名39歲女子報案，指在港鐵青衣站一車廂內懷疑遭人非禮。警員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名姓徐（62歲）男子，並將他帶走扣留調查。
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