中一仔遭勒索3萬 7同學被捕

【本報訊】屯門一間中學的中一男生，於今年3月中至5月初懷疑被7名同班同學勒索逾3萬元，包括現金及增值遊戲點數。事主母親發現後報案求助。

上傳照片威脅付錢買點數 執法部門回覆傳媒查詢時表示，於5月9日接獲一名46歲本地女子報案，指其13歲兒子於屯門區一所中學內被數名男童勒索約3萬元。經調查後，於6月28日拘捕7名本地男童（12至13歲），涉嫌「勒索」。所有被捕人已獲准保釋候查，須於9月上旬報到。

據了解，事主母親於5月8日晚上為兒子執拾書櫃時，發現存錢袋內3萬多元現金不見了，只遺下幾張紙條。母親向兒子查問事件，知悉他與至少6名同班男同學的對話中涉及金錢，亦有同學將兒子的照片上傳至班級群組，威脅他要付錢、增值遊戲點數。

教育局回覆指非常關注有關事件，得悉後已向學校了解及跟進情況，並據悉學校已啟動危機處理小組處理事件，並聯絡家長作出跟進，為有需要的學生提供適切的輔導。局方會繼續與學校及家長保持聯繫，提供適切意見及支援。