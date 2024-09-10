涉收賄助外勞受聘 三跑工頭准保

【本報訊】廉政公署昨落案起訴一名為香港國際機場三跑道系統項目工作的木工工頭，控告他涉嫌從10名輸入勞工接受共約5.4萬元賄款，以協助該等工人繼續獲僱主受聘。被告獲廉署准予保釋，明日在西九龍裁判法院答辯。

被指收10人共5.4萬元 陳顯良，62歲，木工「工頭」，為金門建築有限公司（金門）所聘用的輸入勞工，被控10項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。金門於2020年獲香港機場管理局（機管局）判授機場三跑項目的旅客捷運系統及行李處理系統工程項目合約。被告是該合約的總承建商金門透過發展局「建造業輸入勞工計劃」所聘用的輸入勞工，負責帶領一組輸入勞工在工地擔任木工，其工作受金門一間分判商監督。

被告涉嫌於2024年1月，先後從10名由其帶領的木工收取每人4,800至5,400元的賄款，合共約5.4萬元，以協助該10名工人繼續獲金門聘用。廉署早前接獲涉及有輸入勞工懷疑被壓榨工資的貪污投訴遂展開調查。調查顯示，該10名工人經被告介紹來港工作，並於2023年12月底從內地抵港為該合約工程工作，月薪逾3.7萬元。被告涉嫌在該10名工人抵港後向他們索取上述賄款。金門禁止其僱員就其事務或業務向他人索取或接受利益。