街頭刀插翁胸 積犯囚130個月

【本報訊】案底纍纍、被診斷有反社會人格的中年漢，聲稱因無工開想坐監，於前年凌晨在深水埗街頭，問路過老翁借煙，再突然用刀插老翁胸口。他早前承認一項企圖謀殺罪，昨於高院被判囚10年10個月。法官李運騰斥責被告有一定預謀，趁夜深人靜犯案，向長者落手，行為冷血卑劣，極端自私。李官又形容被告是傾向使用暴力的危險人物，威脅社會安全，並強烈建議他服刑期間接受心理輔導。

稱失業想坐監 借煙行兇 現年47歲被告張煒倫，未婚，案發時無業，沒有固定居所。過往他有傷人、打劫、虐待動物，以及非法埋葬屍體罪等定罪紀錄。案情指，2022年8月27日凌晨一時許，被告在深水埗玉器市場對開跟隨74歲吳姓事主，期間被告問吳「有無煙呀？」吳說：「我都唔食煙嘅！」被告聞言，突然拿出一把刀插向吳的胸口，吳快速向左邊嘗試避開，刀鋒最終插入吳右邊胸口對下位置。被告逃走，吳在路人協助下報案，送院治理。

同日凌晨3時許，被告到警署自首，承認用刀「拮」了吳胸口一下。吳出現肋骨移位性骨折，一度留醫深切治療部，至同年9月16日出院。被告在警誡錄影會面下指，他找不到工作，又申請不到綜援，所以想坐監。報告指，被告有反社會人格，重犯機會高。

趁夜深犯案 有一定預謀 法官判刑指，本案有多項加刑因素，包括被告趁夜深人靜犯案，事主隨時失救，被告有一定預謀，並非一時衝動犯案。法官指，即使被告想坐監，也毋須傷人，考慮到他非最早時間認罪，過往有多項案底，判他監禁10年10個月。案件編號：HCCC 204/2023