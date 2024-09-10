議員：煙草稅跌逾半 戒煙成效放緩

打擊猖獗私煙 擬本月收集市民意見 本港連續兩年增加煙草稅，令到私煙問題變得愈趨嚴重。有議員指，煙草稅收與去年同期相比下跌超過50%，但該時期本港的吸煙人口只下跌了4%，反映除政府收入減少外，亦有不少煙民轉投私煙市場。酒吧業界則指，政府未有為加煙稅做好準備，導致私煙市場猖獗，要求當局加強與業界溝通。議員計劃聯同業界於本月中下旬進行反私煙意見調查，收集市民意見再交當局參考。

議員何俊賢表示，根據政府數據，今年3月至7月的煙草稅收與去年同期相比下跌超過50%，吸煙人口卻只下跌4%。他認為，增加煙草稅後，除令政府收入減少外亦反映有不少煙民轉投私煙市場。何續指，私煙問題不但影響民生，更打擊本港經濟，讓不法分子從中獲利。

私煙商聘青年派試食包 當局雖然不停打擊私煙，但事實上市面仍見大量私煙流通。私煙商持續用不法手段推出產品吸引顧客，包括於公共屋邨派發私煙「點心紙」，暑假期間亦有「私煙青年軍」在各區派發私煙「試食包」。何促請政府加強監管，以免影響下一代。

另一議員邵家輝認為，加煙稅雖有助控煙，但他仍然反對加稅，因擔心會令更多人轉吸私煙。他稱即使過去加煙草稅，吸煙率亦只由2021年的9.5%微跌至去年的9.1%，相關稅收亦遠少過預期。他直言吸煙率與煙稅收入不成正比，可能是與部分煙民轉吸私煙有關。

酒吧冀勿一刀切禁水煙 香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁質疑，政府未有為加煙稅做好準備，導致私煙市場猖獗，要求當局加強與業界溝通。他又稱水煙是酒吧顧客其中一個選擇，對生意很重要，指政府不應「一刀切」全禁加熱煙和水煙，以免扼殺酒吧生存空間。

另外，邵家輝將聯同何俊賢及吳傑莊於本月中下旬舉辦「跨界別反私煙意見調查」，與不同連鎖便利店、報紙檔與酒吧等零售點，設置問卷二維碼，收集市民意見。邵稱，調查結束後會分析數據及向政府提供建議，期望可以協助當局制訂更有效、更貼地的控煙措施。