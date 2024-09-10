大灣區航空推優惠套票 2張來回機票低至$1380

包20公斤託運行李 可飛日韓台泰

目的地組合分為A、B兩組，A組地區包括東京、大阪及米子，B組地區則包括台北、曼谷、馬尼拉及首爾。市民可選擇購買A組兩張來回機票、B組兩張來回機票或A組+B組各一張來回機票，價錢低至1,380元。每個來回程機票有效期最少停留兩天，最多停留14天，機票包含免費7公斤手提行李及20公斤託運行李額，但不包括燃油附加費及有關稅款。