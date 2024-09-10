大灣區航空推優惠套票 2張來回機票低至$1380
【本報訊】大灣區航空推出雙重優惠套票，市民可以低至1,380元購買兩張來回機票，目的地包括東京、大阪、台北、曼谷、馬尼拉及首爾，價錢更連20公斤託運行李，出發日期至明年3月29日。
包20公斤託運行李 可飛日韓台泰
目的地組合分為A、B兩組，A組地區包括東京、大阪及米子，B組地區則包括台北、曼谷、馬尼拉及首爾。市民可選擇購買A組兩張來回機票、B組兩張來回機票或A組+B組各一張來回機票，價錢低至1,380元。每個來回程機票有效期最少停留兩天，最多停留14天，機票包含免費7公斤手提行李及20公斤託運行李額，但不包括燃油附加費及有關稅款。
市民可於即日起至本月23日，透過發送電郵、親臨大灣區航空客戶服務中心或聯絡各大旅行社購買雙重優惠套票，即可以優惠價購買每人兩張來回行程機票。
大灣區航空於2022年7月啟航，目前提供往返香港與曼谷、台北、首爾、東京、大阪、馬尼拉等航班服務，更於10月27日起開辦米子定期航班服務，成為該公司第3個日本定期航點。
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