連挫2季 零售業收益續尋底 雙位數跌幅真閉翳

住宿服務膳食地產表現亦曳 受港人北上消費浪潮影響，本港零售業業務收益指數連續兩季下跌，今年次季更錄得按年雙位數跌幅，是自2020年第3季以來首次，按季跌幅則是自2022年首季以來最高；住宿服務、膳食服務及地產業數字亦按年錄得下跌。當局表示，市民和旅客消費模式改變會繼續帶來挑戰。

統計處昨日發表今年第二季業務收益指數臨時數字，零售業數字按年下跌11.9%，比首季按年下跌1.3%，其跌幅擴大，而期內住宿服務及膳食服務業均錄得2.1%跌幅，地產業則錄得0.3%跌幅，運輸業則按年升14.7%；今年首兩季的數據顯示，期內地產業業務收益指數按年微跌0.2%、零售業跌6.6%，而住宿服務業及運輸業數字則分別按年升15.3%及13.6%。

按季比較方面，第二季多個行業的業務收益指數均錄得下跌，其中住宿服務業按季跌17.2%，是自2022年首季以來首次錄得雙位數跌幅，保險業亦跌12.8%，更是自2008年末季以來首次錄得雙位數跌幅；同期批發業、進出口貿易業、膳食服務業、運輸業、貨倉及倉庫業數字亦錄得跌幅，金融業（銀行除外）數字則上升7.3%。

當局：消費模式改變帶來挑戰 若按服務界別分析，第二季電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數按年上升85.4%、按季下跌3.5%。而旅遊、會議及展覽服務界別的指數按年及按季分別下跌6.9%及14.7%，兩個界別今年首兩季數字則分別上升96.1%及16.2%。

當局表示，未來整體服務行業的業務應會繼續增長，但個別行業表現或會有差異。當局又指，市民和旅客消費模式改變會繼續帶來挑戰，外圍環境亦仍有不確定性，包括地緣政治局勢、環球經濟和利率前景等。