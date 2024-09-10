觀塘分店遭入稟追租 PURE Fitness：已達協議撤訟
【本報訊】一度稱霸本地健身界的「舒適堡」於上周五（6日）宣布「暫時全線結業」。無獨有偶，本港另一間連鎖健身中心PURE Fitness，位於觀塘的中心上周五遭業主入稟高院，指欠租超過4個月，且曾有遲交費用紀錄。業主要求償還近850萬元，同時交吉舖位。不過，PURE Fitness發言人昨回應指，已解決與業主的問題並達成協議，相關訴訟亦已撤回，所有PURE集團的健身和瑜伽中心現時均正常營運。
業主指拖欠近850萬元
原告是Sunstone KB（HKSAR）Limited，被告是PURE Fitness（LP）Limited。涉案分店位於觀塘道348號宏利廣場一樓及二樓。入稟狀指，2019年9月，與訟雙方簽訂為期6年的租約，由2020年2月15日至2026年2月14日結束。之後，租約可延長至2028年2月14日。原告指，2022年9月開始，被告開始遲交租金、冷氣費等。今年5月1日開始，被告更開始欠交租金，共涉約468.9萬元，連同其他雜費，合共拖欠近850萬元。原告多次要求被告還錢，但不成功。原告要求被告交吉舖位，同時交還欠款及利息，以及相關訟費。
根據網上資料，PURE Fitness健身中心是PURE集團旗下。PURE集團於2002年成立，總部設於香港。旗下業務除PURE Fitness健身中心，還包括PURE Yoga瑜伽中心、PURE Pilates普拉提中心、PURE Nutrition營養諮詢、nood food健康飲食、PURE Online網上影片平台及FUZE精品團體健身。案件編號：HCA 1805/2024
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