觀塘分店遭入稟追租 PURE Fitness：已達協議撤訟

【本報訊】一度稱霸本地健身界的「舒適堡」於上周五（6日）宣布「暫時全線結業」。無獨有偶，本港另一間連鎖健身中心PURE Fitness，位於觀塘的中心上周五遭業主入稟高院，指欠租超過4個月，且曾有遲交費用紀錄。業主要求償還近850萬元，同時交吉舖位。不過，PURE Fitness發言人昨回應指，已解決與業主的問題並達成協議，相關訴訟亦已撤回，所有PURE集團的健身和瑜伽中心現時均正常營運。