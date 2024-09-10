舒適堡結業 消委會接千宗投訴

【本報訊】在「舒適堡」上周宣布暫時全線結業後，消委會指截至昨午4時，共接獲1,000宗相關投訴，涉及逾3,100萬元，其中最高金額個案仍為65萬元，平均每宗涉款達3.1萬元。消委會總幹事黃鳳嫺表示，海關已成立專責小組跟進事件，調查工作有待海關去做，包括有否違反《商品說明條例》。

黃鳳嫺昨接受電台節目訪問時指舒適堡在無能力提供服務下，仍然銷售課程，並要求顧客一次過付款，或涉及不當地接受付款，違反《商品說明條例》。海關已成立專責小組跟進事件，調查包括有否違反《商品說明條例》。她又稱，舒適堡需要交代是否真的有新公司接手，若有新公司，將會牽涉新合約條款，消費者是否轉到新公司，應了解細節再決定，而舒適堡仍有責任要向消費者退款。

有苦主分期變一次過付款 她續稱，有苦主用舒適堡的服務達20年，亦有在結業前數日才簽10年合約。最新的投訴個案有涉及美容服務，有苦主指原本屬分期付款的，近期被要求一次過繳付。她認為美容及健身服務牽涉大額消費，一旦結業，問題會較大，對消費者造成的損害大，因此要檢視如何監管有關行業。至於應否為合約設法定年期上限，需深入研究，包括參考其他國家和地區的最新監管。