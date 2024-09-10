員工舉報 臨執笠谷單呃錢 舒適堡涉詐騙

「加碼」搵客笨 每3萬多千元佣金 舒適堡早前宣布暫時結業引起軒然大波。有區議員昨與數名舒適堡員工到尖沙咀警署報案，認為舒適堡在明知即將結業的情況下，仍然以額外佣金呼籲員工多作推銷，懷疑舒適堡可能涉嫌詐騙及虛假陳述。其中一名有份報案的員工馮先生表示，對今次事件感非常有壓力，目前也沒有接獲新投資者的任何通知，他希望執法部門還員工一個公道、還會員和公眾知情權，盡快解決事件。

油尖旺區議員陳少棠昨與近10名前舒適堡員工到執法部門報案，當中包括屯門、上水和銅鑼灣等分店的員工。馮先生在健身行業工作逾10年，於去年11月入職舒適堡，他指舒適堡在9月1日仍然以額外佣金，即客人每買3萬元的課堂就可另獲1,000元佣金，來吸引員工向客人推銷，只要成功推銷的金額愈高，員工可獲的額外佣金也愈多。

陳少棠指舒適堡及後在9月6日宣布暫時結業，但仍於5日前推出額外佣金讓員工作推銷，質疑舒適堡不可能在結業前5日仍不知道將會結業的消息，懷疑此利誘推銷形式涉及詐騙及虛假陳述，「只係得7日（按：實為5日）時間仲去狂sell（推銷）狂推，而喺呢個時間之後就執笠，咁呢個好明顯就係一個騙局。」

100元一堂清舊客 「不合理」 馮先生又稱，雖然有新投資者聲稱會在灣仔分店重開業務，但至今仍未收到任何通知，也不知道新投資者是誰；對於新投資者用「無底薪100蚊一堂清舊客」，叫一眾舒適堡前員工續聘，協助為舊客人繼續提供服務，他則指有所聽聞，但健身教練底薪非此價錢，批評100元一堂「呢個係一個唔合理嘅待遇。」

馮先生在報案後再次接受訪問，他指油尖區執法部門已接手跟進案件，昨日共有5名全職健身教練錄口供。他又稱，除了涉嫌詐騙外，舒適堡在過去數個月經常拖糧，他本人也被拖欠8月的薪金，有部分資深員工更被拖欠長期服務金和遣散費等。

對於新投資者稱將會在日內重開灣仔分店，馮先生表示不會再於舒適堡工作。他續稱，以他所知，美容部亦有額外佣金利誘促銷的情況，但相關員工昨日未有一同到執法部門報案，他呼籲各位苦主要挺身而出，向外界道出他們的難處，報案尋求協助。