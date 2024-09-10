大熊貓BB睡姿趣怪 家姐發夢做超人

【本報訊】自從海洋公園大熊貓盈盈上月中誕下龍鳳胎，不少港人均非常關注一對熊貓寶寶的成長情況。園方昨透過大熊貓社交專頁發布熊貓寶寶最新相片，可見兩姊弟的睡姿均十分趣怪，一時「擘大口」、一時舉手，甚至做出超人「十字死光」動作，連園方官方帳戶亦於照片下留言，笑問熊貓寶寶是否「發夢做超人」。

細佬高舉單手 嘴巴張開 園方發布4張大熊貓寶寶的最新相片，均是兩姊弟睡覺時所攝，其中「細佬」被拍到高舉單手、嘴巴張開，似在睡夢中大叫「put your hands up」；而「家姐」則仰睡露出肚子，雙手動作與超人「十字死光」動作十分相似，園方亦貼心地以「心心」圖案為「家姐」遮擋敏感部位。園方在貼文亦問道「唔知BB會唔會發夢呢……如果會，到底你哋發緊咩夢呀？」

網民感嘆兩姊弟暴風成長之餘，亦不忘欣賞其搞笑睡姿，有人指「家姐」一下子似「愛因斯坦」、一下子似「鹹蛋超人」，笑言「睇嚟家姐行唔到elegant路線」；亦有人笑指「細佬瞓覺都掛住開演唱會……山頂嘅朋友，我瞓覺啦」。連海洋公園官方帳戶亦趁熱鬧問道「家姐係發夢做超人？」