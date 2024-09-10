公共遊樂場過時 逾7成市民贊成改造

【本報訊】本港遊樂設施過時，一直為人詬病。有政黨昨發表一項「公共遊樂場有幾FUN」的調查。結果顯示，僅近35%受訪市民覺得公共遊樂場好玩；同時逾70%贊成改造現時的公共遊樂場。該政黨建議當局應加快將公共遊樂空間改造計劃擴展至轄下遊樂場，並將現時單一、殘舊過時的設計引入新元素，以吸引兒童玩樂；亦建議當局在規劃或改造遊樂設施時，採用更多共融設施，可便利殘疾兒童享用。

促增添傷健共融設施 調查於7月5日至7月31日以問卷形式訪問710名市民，了解對公共遊樂設施的意見。結果顯示有34.8%市民覺得公共遊樂場好玩，48.3%市民認為好玩程度只屬普通。調查同時亦發現，77.2%受訪市民贊成改造現時的公共遊樂場，52.1%認為應增加遊樂設施的難度；51.8%受訪市民認為增加遊樂設施的挑戰性。

對於到公共遊樂場的次數，54.1%受訪家長每周最少一次帶同兒童到公共遊樂場遊玩，其中16.9%每天均會前往，可見市民對公共遊樂場設施有一定的需求，54.7%的受訪家長表示在公共遊樂場的角色通常是在遠處觀看兒童遊玩。問及為何很少到公共遊樂場的原因，34.2%受訪者表示因為設施不夠吸引；68.7%受訪者贊成在公共遊樂場增設傷健共融設施。

「5年計劃」進度落後 政府在2019年《施政報告》宣布開展「公共遊樂空間5年計劃」，改造康文署轄下超過170個公共遊樂空間。觀塘區議員柯創盛認為計劃應擴展至房委會、房協轄下遊樂場，指現時單一、殘舊過時的設計應加入新元素；又斥「公共遊樂空間5年計劃」進度「不似預期」，現時有116個改造項目進行中，佔5個項目的觀塘區卻只有佐敦谷公園已動工。他促請康文署加緊完成，並考慮把「計劃」擴展至更多區內兒童遊樂場。

另一名議員則建議當局在規劃或改造遊樂設施時，可透過靈活的設計達致跨代的需求，例如提供家長與小朋友可一起使用的鞦韆款式；並設立長者活動區域於兒童遊樂區附近，令家庭成員之間在進行活動時有更好的溝通及照顧。