合適範圍內「放手」選擇 助小孩建立自信

【本報訊】3年疫情對學童的影響至今仍未完全消失，大灣區扶輪社社長李彥儀指，疫後學童不論在應變能力、溝通能力等都較以往弱，小朋友在一至3歲是學習溝通能力的黃金時期，但疫情或疫後外出時不少人都戴上口罩，影響到溝通、表達能力的學習。李又指，社交能力不能從書本中學習，一定要親身與其他人相處，故家長要給予更多機會與其他小朋友相處，要他們從中建立信心，才可提升社交能力。

減少責備懲罰 更多正面鼓勵 新學年學童在壓力陪伴下開學，家長作為子女的後盾尤其重要。正向家長學院總監梁晨民指出家長與學童相處時，「幸福（happiness）、選擇（option）、動力（motivation）及同理心（empathy）」4個元素相當重要，小朋友在不同階段，要有不同的照顧及溝通方法，家長要按年紀來與小朋友相處，來提升幸福感。給予子女選擇的機會亦同樣重要，不少家長都傾向拒絕子女的需求，其實很容易令子女感到欠缺選擇的權力，變得欠缺自主感。

梁續指，不少家長都說過「同老師講等老師鬧你」之類的說話，自自然然小朋友便會因而不喜歡上學，家長不應以責備和懲罰的方式來與子女相處，正面鼓勵更為之有效。

小朋友處於好奇發掘新事物的階段，難免遇到挫折及碰壁的情況，但不少家長的反應會是「都叫咗你唔好」、「抵死」，家長的角色都應是關心及安慰子女，「雪中送炭」而非「落井下石」。

梁認為，家庭並非單純講道理的地方，關愛感更為重要，如小朋友不願聆聽家長說話時，應先修補雙方的關係，家長亦要學習去理解及配合小朋友的想法與需要。小朋友的表達能力較差，家長應要有耐性聽取小朋友的想法及心聲，不少小朋友不願意與家長溝通，是因為擔心與家長分享想法後會被責備，故家長要以包容的角度來打開小朋友的內心世界。