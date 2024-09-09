龍七公：規劃產業發展 助九龍東轉型

政府於2011年推出「起動九龍東」計劃，希望推動九龍東從傳統工業區轉型，成為中環以外的第二個核心商業區（CBD2）。我認為成功關鍵在於九龍東的未來發展需要有更清晰明確的角色和定位，建議當局在商業以外，利用不同產業帶動經濟發展，吸引企業進駐，產生更多經濟效益。

經過多年發展，九龍東區內的商業總樓面面積已接近中環核心商業區。有調查顯示，2018年有約19%位於九龍東的商業機構從事銀行、金融及保險業相關服務，是2011年的3倍多。事實上，香港作為國際金融中心，有許多跨國金融機構在傳統商業區設立總部或辦事處。隨着傳統商業區租金上漲，金融機構的辦公室逐漸由中環東移到金鐘、銅鑼灣、鰂魚涌等地。近年亦有部分金融機構將會計、IT、客戶服務等後勤部門搬到九龍東，只保留對外的前線部門放在傳統商業區。金融機構透過這種方法減低經營成本，亦推動九龍東作為CBD2的發展。

具發展文體旅優勢 我支持政府日後和投資推廣署加強協作，向外界推廣時進一步強化九龍東作為金融機構後勤中心的定位，吸引企業進駐，並透過適當的政策引導和規劃，令九龍東的商業用地在配套上更能配合金融機構的需要，從而吸引更多金融公司將數據中心、後勤中心落戶九龍東，形成群聚效應，進一步加強九龍東的競爭力，助力國際金融中心的發展。不過，受經濟前景影響，加上疫情後不少企業轉型，辦公室與在家工作的混合上班模式興起，對辦公室的面積需求亦不如以前。我樂見政府表明會研究九龍東商業用地的彈性，認為未必一定要作為寫字樓用途，亦可容許做文體旅設施。核心商業區除了發展金融業，九龍東內有各項發展文體旅的優勢，相信亦可透過多元產業的聯動和配合，提升經濟活力，亦成為與傳統商業核心區的差異，令九龍東的定位更清晰。

九龍東有郵輪碼頭，亦有觀塘避風塘，具有水深海域的優勢，時常有遊艇停泊，水域亦是進行水上活動的理想之地。當局亦可研究舉行國際遊艇展覽及買賣活動，帶動更多旅客到訪，促進周邊經濟效益。此外，亦可劃出特定區域舉行水上活動和盛事，帶動九龍東海濱一帶的活力。

而隨着啟德體育園即將落成，未來可以在促進香港成為中外文化藝術交流中心，以及香港的文體旅發展中發揮更重要作用。啟德體育園作為香港近年來的重要基建，將於明年上半年啟用，主場館有5萬個座位，可支援更多大型盛事在香港舉行。第15屆全運會部分項目會在此舉行，體育園總監亦表示已接觸不同活動籌備者，市場反應良好，據悉已有國際巨星有意到體育園開演唱會。

相信未來透過各種推廣，九龍東會吸引更多文體盛事，為旅客提供多元化體驗，九龍東作為第二個核心商業區，更能發揮好香港經濟新引擎的角色。