強詞有理：知恥近乎勇

荷蘭政府公布最新出口管制規則，擴大對半導體巨頭ASML部分晶片生產設備的出口許可要求，理由是「安全考量」。大家對這個理由很熟悉吧？沒錯，這正是美國的慣用理由。荷蘭當局對華盛頓言聽計從，不僅助紂為虐，連口脗也學到十足，未免太奴顏婢膝。光刻機不賣給中國，對誰傷害最大，難道荷蘭當局還不明白？ASML聲稱，新措施只是技術上的變化，預計不會對該公司今年或未來的財務前景產生任何影響。這不過是自我安慰而已，短期內的財務當然不會有影響，但之後呢？

事實上，這幾年荷蘭當局一直很糾結，一方面不得不聽從美國命令停止對華出口先進光刻機，一方面又捨不得中國這個全球最大市場。畢竟目前中國大陸仍是ASML的第三大市場，佔其訂單約兩成，如果不是美國橫加干涉，中國大陸必定是其第一大市場。一旦徹底失去這個大主顧，ASML業務不受影響才怪。

所以，美國剛推出針對中國的晶片禁令時，荷蘭還想兩邊討好。前首相呂特領導的政府一直嘗試抵制美國的壓力，今年3月他更親自率團訪問中國，明確表示出口管制措施不會專門針對某一國家，並將努力降低出口限制造成的影響。沒想到新首相肖夫上台不久即推翻前朝所有承諾，可見胳膊扭不過大腿，荷蘭當局始終不敢違抗美國主子的命令。可笑的是，他們提出的「安全」理由實在太過牽強，恐怕連自己也說服不了。

這再次證明了一個道理，西方靠得住，母豬會上樹。中國要打破西方封鎖禁運，解決卡脖子問題，不能心存幻想，指望別人，只能自力更生，自主研發。荷蘭最新管制措施無疑會影響中國晶片產業，拖慢發展步伐，但也能激勵中國人加倍努力，加快研發。有些人總是刻意強調製造光刻機的難度，無非想給中國潑冷水，其實正如業界人士指出，光刻機是人造的，不是神造的，既然外國人做得到，中國人沒有理由做不到，只是時間問題而已。

「今天你看我不起，明天我讓你高攀不起」，中國人就是應有這種骨氣，今天美國晶片不賣給中國，明天想賣也未必有人要。知恥近乎勇，過去中國無數次突破西方技術封鎖，取得一系列驕人成就，如今各項條件都遠勝以往，有人才、有技術、有資金、有市場，難道竟會被小小晶片難倒？