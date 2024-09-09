坦言集：金融打擊

美國打擊中國，不是因為意識形態，而是利益，美國從霸權主義所獲得的壟斷利益。因此，歷史上它藉世界大戰顛覆英國的帝國、德國統一歐洲的企圖，而完成全球霸權要推翻蘇聯、壓倒日本、控制歐盟。當中國復興對此產生威脅，必然要打倒、吞併。當前對謀求復興的俄羅斯、正在復興的印度，態度亦不會改變。期望美國推動世界和平、世界發展，無疑是與虎謀皮，緣木求魚。

中美之爭是美國立國的政治規律的必然，無論美國怎樣表現，簽署多少協議條約，都屬枉然。美國以本身霸權利益為主，偷呃拐騙、明火搶劫都在所不惜，也無所不用其極。對付中國，便必然如此，而對付中國，當然首要對付中國的國際金融中心香港，一來對中國的打擊會大，金融的影響大於貿易，迅即見功，快於科技，且牽連廣大，容易引致系統性危機。

二來香港滿布英、美布下的暗樁，體制安全性低，香港各方面的警覺性與防範都不足夠，當是中國最弱的金融防衞環節。美國於香港顏色革命失敗後並未撤退，還有可能發動比亞洲金融危機時更厲害的攻擊，且在政治對立底下，打擊面會公開化和擴大範圍，香港形勢惡劣。

最近美國對香港發出商務警示，表面上針對美國企業，實際影響到所有外資，乃至中資港資。目的不是警示香港營商環境惡化，而是公布美國政府對香港的政策態度，阻撓外商乃至其他資本在香港的投資與經營、交易。這未及直接制裁和二級制裁那樣嚴重，效果稍遜，卻是連番警告，暗含後着，對香港經濟投入的阻嚇巨大，影響不是僅只當前，而是涉投資周期的較長時期，不止於未來投資，也着力於打擊現有投資和企業經營，製造出市場恐慌，擴大消極效果。

香港的股市主要是中資企業，美國政府與國會近一、兩年已經限制美國資金投資中資企業，去年針對中國三大科技行業。美國國會正在立法要企業公開在「不友好國家」方面的投資，目的也是針對中國為主，亦有審議中的法案要禁止指數基金投資中國，即使還在布局，仍未全面推行，要禁制美國和海外資金投入中國的企圖便已明顯可見，也是指日可待，結果必然重創香港股市，打擊香港國際金融中心的主要功能。香港可怎樣應付呢？

中美脫鈎正在穩步進行，香港必然被殃及池魚，無可逃避。