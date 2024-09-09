東方民調：技術落後難防洪 91黑點水浸嚴重

本港雨季通常在5至8月的夏季出現，但今年4月已罕有地出現暴雨連場，4月18日至4月30日曾發出6次暴雨警告信號，天文台更預料今年或仍有最多5個熱帶氣旋襲港。極端天氣帶來的挑戰愈來愈大，渠務署收到的水浸報告亦急增，2022年只有17宗，去年已升近7倍至150宗，元朗為重災區，單一區已錄得32宗。自2021年以來累積水浸報告有257宗，其中有22處地點出現多於一次水浸。渠務署將進行7項雨水排放系統改善工程，有關工程包括在黃大仙、九龍城、石硤尾、沙田、大埔及觀塘；工程分別會在約3年半至6年內分階段完成。