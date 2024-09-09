醫健：藥到病除：淺談疣的成因和治療方法

疣是由人類乳頭瘤病毒（HPV）感染所引致，患者皮膚上會出現啡黃色或肉色凸起的顆粒或硬塊。疣分為四大類：尋常疣、腳底疣、扁平疣和性病疣（俗稱椰菜花）。疣可以出現在身體任何位置，通常在四肢、膝蓋、手肘等地方。由於疣具有傳染性，患者應避免用手接觸患處，以防擴大感染面積。身邊的親友亦要避免接觸患者疣的位置，以免受到感染。

皮膚疣的治療方法包括： 1.外用水楊酸藥物

含水楊酸的溶液，它能慢慢溶解及破壞受感染的皮膚角質，從而使疣慢慢脫落並痊愈。患者可在每天洗澡後，趁患處被軟化後，用銼刀把疣的表面多餘角質磨走，接着在疣上塗上水楊酸。由於水楊酸具刺激性，患者塗抹時應避免碰到周圍的皮膚，或先在疣的周圍塗上凡士林，在塗抹完水楊酸後再抹走凡士林。另外，正正因為水楊酸含刺激性，此產品不適用於長在面部、性器官或傷口附近等敏感皮膚上的疣。

2.外用免疫調節劑

免疫調節劑能刺激身體的免疫系統，使身體能夠消滅受感染細胞，從而減低繼續感染HPV的風險。市面上的產品包括Imiquimod軟膏需要有處方才能在社區藥房中購買。

3.冷凍治療

冷凍治療指利用極低溫液態氮，把疣的組織凍壞，使其脫落。此治療通常需要重複幾次，而且比外用水楊酸藥物更會有刺痛感。

皮膚疣一般具自限性，即使不刻意治療，在6個月至兩年內亦會自行痊愈，但若患上性病疣，就要盡快求醫，因性病疣可增加患癌風險。

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