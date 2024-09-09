撼消防車 私家車爛頭冚

【本報訊】昨晨約9時，一輛掛中港車牌的私家車沿荃灣大涌道往愉景新城方向行駛，當駛至沙咀道交界時，與一輛消防車發生碰撞。現場圖片所見，該輛私家車撞向消防車車頭左側，其車頭冚輕微摺起，幸事件中無人受傷。意外原因有待調查。