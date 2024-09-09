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賊闖叠翠豪庭 擸50萬珠寶首飾
【本報訊】大埔公路大埔滘段4188號叠翠豪庭一單位，前日深夜11時許，一名姓吳（53歲）女住戶返回寓所，赫見窗戶被撬毀，屋內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊匪爆竊，於是報案。警員到場調查，戶主經點算後，發現失去總值約50萬元的珠寶首飾及一些證件。案件列「爆竊」，暫時未有人被捕。
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