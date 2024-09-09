短裙女旺角偷褲 斷正被制服

【本報訊】旺角亞皆老街旺角中心一店舖姓楊（51歲）女店主，上周五（6日）下午2時許報案，指有賊人偷走一條約值130元的牛仔短褲，對方被人贓並獲，她亦遭其咬傷手。警員到場經調查後，以涉嫌「店舖盜竊」拘捕一名姓張（21歲）女子。女疑犯偷竊斷正的影片，翌日在網上瘋傳。

影片一開始即見一名穿灰色短裙女子，疑在一店舖偷竊一條短褲被女店主截獲。短裙女初時表示「畀番條褲你」，疑似女店主反駁。短裙女見狀欲轉身離開，但遭女店主拉住，短裙女隨即服軟，後再次轉身欲逃，女店主再次捉住她，另外兩名熱心女子上前協助，3人合力制服短裙女。

女店主大叫「叫保安過嚟」，短裙女立刻張口咬中女店主。雙方拉扯一番後，再多一名女子幫手，最終把短裙女壓倒地上。其後，一名男保安員到場，不問因由即叫女店主等4人「放手」，更稱「無理由你幾個濫用私刑㗎嘛，偷嘢報案啊」。現場市民駁斥「私咩刑啫？人哋報案，佢諗住走啊。捉緊嗰時你又唔出嚟，依家人哋捉到你又叫人放手」。男保安員亦回擊，「我依家啱啱先至知，我點樣唔啱啊，我梗係要問清楚啦」。雙方爭吵一輪後，男保安員最後認錯，其後有女保安到場幫忙處理。