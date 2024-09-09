不足半日 大埔3車禍3人傷

【本報訊】大埔昨日不足12小時發生3宗車禍致3人受傷。早上7時許，一名姓李（67歲）婦人於寶湖道與同秀坊交界橫過馬路時，意外被一輛掛自訂車牌的輕型貨車撞及，李婦頭部受傷倒地昏迷，司機見狀報案。救護車接報到場，將李婦送往沙田威爾斯親王醫院搶救，她其後回復清醒。警員經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」，拘捕姓溫（65歲）男司機，涉事貨車被拖走扣查。

私家車入彎自炒撼貨車 另外，上午約10時半，一輛私家車與一輛貨車，沿吐露港公路往粉嶺方向駛至近康樂園一個右彎時，私家車突然失控與鄰線的貨車相撞。私家車繼而打白鴿轉，車尾撞向路邊石壆後停下，車頭蓋摺起兼車頭毀爛，車上一名女乘客被困。救援人員趕至將私家車姓吳（52歲）女乘客救出，她胸口痛楚，由救護車送往威爾斯親王醫院治療，姓張（54歲）私家車與姓葉（43歲）貨車司機均沒有受傷。經初步調查後，不排除私家車因天雨路滑影響肇禍。受事件影響，現場交通一度受阻。

此外，凌晨1時許，姓鍾（27歲）男子駕駛私家車，沿吐露港公路快線往九龍方向行駛，當駛至近大埔科學園對開時，鍾男聲稱有一隻狗突然衝出道路，他急忙扭軚切線閃避，以免撞及狗隻。豈料顧此失彼，致私家車失控撞向路壆。適時，一輛的士緊隨馳至，懷疑收掣不及撼向私家車車尾。意外中，姓馮（58歲）的哥報稱受傷，清醒送院救治，鍾男則沒有受傷。警員到場調查，證實的士車頭嚴重損毀，私家車則左車身輕微凹陷。事後，拖車把損毀之的士拖走維修。