新娘潭路山泥傾瀉 封線搶修禁行車

護土牆坍塌 樹倒燈柱歪 本港持續受颱風「摩羯」的外圍雨帶影響，連日來大雨傾盆，其中大埔新娘潭路有護土牆懷疑難擋雨水侵襲，昨晨發生山泥傾瀉，大量山泥挾拔山倒樹之勢衝落兩條來回行車線，將路面完全掩埋。救援人員到場搜索，確認無市民及途經車輛被塌落的山泥壓埋，但是由於清理山泥需時，相關路段暫時無法通車。路政署已開始進行所需的緊急斜坡維修工程，以求盡快在安全的情況下重開路面。

昨晨大約7時，大埔新娘潭路近三担籮一幅護土牆突然坍塌，面積約17米乘16米的山泥傾瀉而下，將大樹連根拔起，路邊一支燈柱亦被壓至傾斜，之後沙泥及石塊仍然不斷下滑，掩蓋來回行車線。

憂困人車 消防到場搜索 警員趕至圍封現場，消防處則派出災難應變救援隊，利用儀器進行探測，證實山泥下無人被困，事件並無造成人命傷亡。受山泥傾瀉影響，運輸署宣布封閉上址來回方向全線，九巴路線275R亦要暫停服務。

路政署表示，昨日早上接報，指新娘潭路近三担籮上方的斜坡（編號：3SE-B/C90）發生較大型的山泥傾瀉，導致該路段來回兩條行車線需全線臨時封閉。署方接報後，即時派出維修工程師和道路維修承建商聯同土力工程處到場視察。

消防人員在署方和承建商協助下在現場進行搜索工作。在確保沒有汽車和市民被山泥活埋，以及土力工程處完成評估斜坡的狀況，並在安全情況下，署方承建商隨即出動大量大型機械，協助盡快清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。路政署會持續監察現場情況，並會更新新娘潭路山泥傾瀉個案的有關情況。

大雨影響 倡勿靠近山坡 土力工程處回應傳媒查詢時表示，事發後已即時派員到場視察，協助處理事件。據初步視察，這次山泥傾瀉是由近日持續大雨所導致。處方提醒，與颱風摩羯相關的雨帶仍有機會繼續影響本港，市民應保持警覺，並盡量遠離山坡；而前日至昨日下午3時，該處亦沒有接獲其他山泥傾瀉報告。