功夫茶：能士佳績拒認受 制度逼隨波逐流

【國際組報道】張正賢醫生現在被迫轉到海外行醫，坦言：「每天早上醒來，我也覺得很悲哀，我不能再為澳洲的病人們貢獻我的才幹、服務、智慧和經驗，這令我激動得無法自已。我每天都會收到5至10封澳洲病人求助的電郵，可能你會覺得我有點自吹自擂，甚至傲慢，但事實是我真的有能力做其他人做不了的事情。我知道這有點像在吹牛，但觀乎我行醫的往績，大多數手術的結果也是好的。」

病人無奈高價海外動刀 最近張醫生在中國行醫，移除了一位病人的腫瘤，他直言：「5年前我是肯定做不到，而且還有這麼好的結果，翻查最近數字，自從我被限制在澳洲執業後，大約50名澳洲病人在海外找我做手術，他們付了很多錢，不只是手術費，還有交通等費用。」對於當局的指控，張表示：「我在兩件事上被裁定有罪，第一是其他醫生認為『不能做手術』的，我認為可以做手術，他們甚至要求我引用其他醫生的手術風險數據，換句話說就是『一般程度風險』。」

死亡率較低法庭不採納 「出庭指控我的醫生表示，其進行標準的『顱骨切開術』（craniotomy）手術的死亡率是2至3%。進行這種標準的、簡單的顱骨切開術，就是移除掉腦瘤，他的死亡率是2至3%，但我做手術的死亡率是0.016%，就是說他做手術致死的病人多20至30人，他做的是標準的顱骨切開術，而我做的大多數手術，是十分困難的，結果法庭認為我應該引述該墨爾本醫生（我到那裏做手術）的風險數據，我認為這是荒謬的！」

「第二項指控是『過分樂觀』，其中一個個案所有醫生都說我應該列出手術的風險為70%死亡，事實是我做這個手術的次數比世上任何人都要多，切除腦幹膠質細胞瘤（Brain stem glioma）的手術，我公布我的數字，『不良預後』（poor outcome）為5%，不是70%，但他們要我公布70%這數字，也就是說我的5%是『過分樂觀』，這太荒謬了！」他直指如今整個澳洲的腦外科水平顯著下降，病人再無法受益於醫生應有的技術，因他們擔心像自己那樣被起訴。