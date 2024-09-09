功夫茶：反駁斂財民眾挺 獲救病人訴恩情

【國際組報道】張正賢出生於一個悉尼的新加坡籍華人家庭，從小已立志做醫生救死扶傷，從醫生涯進行了超過1.1萬場手術，卻於2023年被新南威爾士省醫療保健投訴委員會指控專業操守不符合要求，目前轉往世界各地行醫。早年他仍在澳洲開刀時，有輿論批評他斂財，指其手術一次索價12萬元（澳元‧下同，約61.4萬港元）。張及後於電視節目反駁指控，結果獲大量民眾力撐。

曾做逾萬手術 卻被指違操守 在2019年，澳洲傳媒因一個收費12萬元的手術，與張醫生展開激烈爭論。在電視節目中，女記者加德納（Georgie Gardner）質問張：「澳洲有免費公立醫院，為甚麼要在私立醫院做手術？為甚麼一個手術的收費高達12萬元？」張還擊稱，有關收費都有據可查，表示：「讓我來告訴你這12萬元都用在哪。其中8萬元（約41萬港元）支付給私立醫院，約4萬元（約20.4萬港元）支付給麻醉師、副刀醫生、助理醫生及護士，而我自己拿到手的只有不足8,000元（約4.1萬港元）。」

公立醫生拒支援 逼私院開刀 對於為何要在私家醫院開刀，張醫生指被認可為「卓越」的醫生，可於公共醫生系統免費為病人提供服務，但這最少需要得到3到4名神經外科醫生的背書。他續稱，公共衞生系統中的醫生因為「自我」和「自尊」而拒絕為他背書。他強調，如果公立醫生願意接納他，他很樂意為病人免費做手術，「他們（公立醫生）所需要做的就是放下自尊」。

事實上，張的醫術贏盡病人口碑。當得悉張正賢2023年可能面臨封殺後，女病人洛普雷斯蒂（Monica Lopresti）決定挺身而出，講述自己獲救經歷。2021年7月，她確診一種良性腦腫瘤，其位置可能損害腦部或導致死亡，卻被告知無法在澳洲接受手術，甚至開始失去視力。經與張聯絡後，洛普雷斯蒂一家決定前往西班牙馬德里接受手術。2022年8月，她完成手術，從此可以再次過上普通人生活，難怪感激地說：「為此我需感謝張醫生，我堅信他生來就是為了拯救生命。」