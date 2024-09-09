女生稱遭男師性侵「告唔入」 校方已交報告 教局跟進

【本報訊】西貢一間中學於近日傳出有男教師涉嫌性侵16歲女學生。女事主在網上聲稱報案後，執法部門稱「告唔入」涉事老師，結果不了了之。教育局昨日回覆查詢時表示，有關學校已通報教育局並提交報告，正跟進有關事件，若發現有教師違反專業操守的情況，定會嚴正追究。局方強調十分重視教師的專業操守，一直透過嚴謹而有效的教師註冊制度，確保所有獲准在學校任教的教師均為適合及適當人選，並防止不適當的人士成為教師。

女事主早前在網上發文，聲稱在2022年底參與學校的升中資訊會後，提出到男教師家中休息，男教師一度拒絕後答允；又聲稱在男教師家中獨自上床午睡，隨後有人將她叫醒，疑觸摸其私處及親吻她，她在「唔知可以點樣反抗」的情況下點了點頭。女事主又提到，當執法部門稱「告唔入」涉事老師時，她感到「個心即刻好沉重，就好似有塊大石壓住我」。

如揭違操守 必嚴正追究 教育局表示，如果涉及涉嫌違法的個案，局方會在司法程序完結後詳細審閱所有相關資料，並嚴肅檢視教師的註冊。局方又指，即使涉事教師最終可能因種種理由沒有被定罪，但從學生福祉及教師專業的考慮，認為其行為是不能接受，局方亦會就其教師註冊採取適當的行動。就嚴重的個案，局方經考慮各項因素後，會根據《教育條例》取消其教師註冊資格。有關教師一經被取消註冊資格，將不得在學校任教。