美稱在港營商旅遊存風險 廠商會反駁：毫無根據

【本報訊】美國政府日前發出「更新版商業警告」，稱在港營商旅遊會面對人身安全和法律風險。香港中華廠商聯合會斥相關警告毫無根據，對此感到遺憾，又呼籲美國撤回不公平的警示，停止抹黑香港的聲譽。而港府官員指，要有信心及理直氣壯反駁相關言論。

合法投資者沒受影響 美方「警告」稱除了《港區國安法》，在港營商還可能觸犯美國對俄的多項制裁令。廠商會指自《港區國安法》和《維護國家安全條例》實施以來，沒有發現在港合法經營的本地或外國投資者受到影響，指香港依然是自由開放、法治健全和包容的國際城市。

廠商會補充，隨社會秩序恢復，本港全力以赴「拚經濟」，經濟正穩步復甦、成果有目共睹，又強調《港區國安法》對鞏固「一國兩制」基礎及保護投資者共同利益至關重要，又指廠商會上月20日舉辦領事交流酒會，有來自各國的嘉賓參加，亦有超過50名駐港總領事及代表、名譽領事和外國商會代表出席，反映他們對香港營商環境的高度信心。

財經事務及庫務局局長許正宇昨在電台節目中強調，香港要有信心及理直氣壯反駁，強調商界對香港在《港區國安法》實施後的社會局面及前景有信心，所謂的風險只是穿鑿附會。他指商界信事實及數據，香港資產管理總值超過30萬億元，逾半資金來自海外，加上陸續有家族辦公室在港成立，反映香港作為國際金融中心的地位，對海外資金有吸引力。