馬季開鑼 丁財兩旺 逾4.7萬人入場 總投注額13.27億

【本報訊】馬季昨日開鑼！雖然天氣欠佳，但仍無阻馬迷熱情，天雨下仍有超過4.7萬人入場，比上季增加逾三成，創新冠疫情後新高。全日賽事總投注額則錄得超過13億元，比上季上升逾8%。有馬迷提早兩小時入場，更有不少旅客及留學生慕名而來，感受馬季開幕氣氛。而入場馬迷均獲贈賽馬月曆，沙田馬場內亦設有不同攤位，提供多元化體驗。

「抖暑」近兩個月後，2024/2025年度馬季於昨日開鑼，於沙田馬場上演10場賽事，首場於昨午近一時開跑。雖然本港受超強颱風「魔羯」吹襲後天氣仍然不穩，馬場不時下雨，但仍吸引大批市民及旅客入場觀賽。根據馬會公布，兩個馬場共錄得47,518人入場，比上季36,007人增加約32%，其中沙田馬場有42,556人入場，快活谷馬場則有4,962人入場；全日10場本地賽事共錄得13.27億元投注額，比上季的12.22億元上升8.6%。

旅客留學生感受氣氛 馬場內一如往年設置「開運銅鑼」，馬迷入場時均不忘敲響銅鑼祈求好運，希望旗開得勝。入場馬迷均獲贈賽馬月曆，場內亦設有不同攤位，提供多元化體驗，並首次與動漫作品合作。在香港讀大學的23歲瑞士籍大學生Jakob偕同朋友入場，感受馬季開幕氣氛，他認為現場氣氛好，亦比想像中多人，預計全日會投注500元。

正於城市大學攻讀碩士的Kate，亦帶同一班同學到馬場，其中兩人是德國留學生。初次到馬場的Kate表示氣氛不俗，期待近距離欣賞賽馬，不排除會投注，但坦言天雨影響興致，計劃逗留至下午便離開。