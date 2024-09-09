東涌次階段擴展工程 擬明年初提撥款申請

海濱長廊中央綠園單車公園料2030年竣工 為增加房屋土地供應，政府推行東涌擴展工程，整體面積超過200公頃，其中130公頃為填海用地。首階段的工地及基礎設施工程預計今年分階段完成，政府計劃在明年第一季展開第二階段擴展工程，當中包括海濱長廊、中央綠園、單車公園暨極限運動場及河畔公園等，當局料於明年初向立法會申請撥款，而整個擴建工程預計2030年大致完成。當局暫未交代預計所需金額，但有區議員認為相關設施有必要。

區議員指相關基建有必要 土木工程拓展署日前向離島區議會提交文件，交代東涌擴展計劃的進度。第二階段的擴展工程範圍，計劃在迎禧路及東涌海濱路興建兩座4跨行人天橋、200米單車徑、約600米隔音屏障和低噪音鋪路物料以配合東涌發展，亦會在東涌東新填海區興建第一期的休憩用地，當中包括新填海區西面的海濱長廊、中央綠園、單車公園暨極限運場及其他休憩用地，佔地總面積為12.19公頃。

當局提交的文件並沒有提及相關工程的造價，當區區議員劉展鵬形容相關基建是「必要」。對於土拓署計劃興建行人天橋的兩個十字路口，劉展鵬表示，由於現時沒有行人天橋，居民需要多次過馬路始能抵達馬路對面，指行人天橋可以改變行人模式及路面狀況。他又指出可參考荃灣天橋網絡，即刻可興建更多行人天橋方便居民。

在東涌西道路及基礎設施工程方面，土拓署計劃興建道路、行車天橋、行人路、單車徑、堤堰，以及排水、排污及供水設備、公廁及垃圾收集站；同時計劃在馬灣涌、黃泥屋、牛凹、藍軬、稔園、莫家、石榴埔和石門甲村等地區興建排污設備及興建3座污水泵房，改善東涌西的排污設施及環境衞生。

工地3533棵樹近半將砍伐 在發展的同時，土拓署會在區內進行生態保育工作，包括興建第二階段河畔公園及一系列的可持續城市排水系統，更有效地保護東涌河谷一帶的生態和環境。

對於相關工程對附近樹木的影響，文件指初步點算施工範圍有3,533棵樹，將砍伐近半、即1,757棵樹，包括一棵具特別價值樹木，另外會移植37棵樹木，將種植1,807棵樹木和1,265棵樹苗作為補償。在保留的1,739棵樹木中，包括兩棵具特別價值樹木將被保留。

劉展鵬指應平衡生態保育及發展需要，以移植代替砍伐。他說，東涌一帶有不少近郊地方，當局可研究將樹木移植到該地。他表示暫時未得悉相關具特別價值樹木的資料，會向土拓署跟進。

東涌擴展計劃第一階段工地平整及基礎設施工程在2021年年中展開，並預計於今年起分階段完成。土拓署計劃明年初向立法會申請撥款，並於明年首季展開第二階段的東涌擴展計劃，以配合東涌擴展計劃的發展實施時間表。記者林隆輝