港首現亞洲秘蜻 東涌起樓恐毀生境

本港首次發現亞洲秘蜻！環保團體綠色力量昨日表示，在上月底的一次恒常蜻蜓調查中，在大嶼山東涌灣南部，近東涌河河口的一片濕地，首次發現一款名為亞洲秘蜻的蜻蜓。不過該團體擔心，東涌住宅發展項目會影響蜻蜓棲息地，促請當局避免涉及濕地生態環境的土地改劃。團體又期望東涌西新市鎮擴展工程能致力減少對河盆生境的影響，盡量保留東涌河及河口及東涌灣的天然面貌。

團體表示，雄性亞洲秘蜻的臉部呈乳白色，額褐色斑，胸部褐色，腹部鮮紅色而末端黑色。是次錄得的個體，胸部有明顯的灰白色粉霜覆蓋，顯示是較成熟的雄性個體，廣泛分布於熱帶亞洲和澳洲北部，雲南、海南及台灣亦曾有記錄，普遍棲息於海拔500米以下的低地，生境包括與池塘和溪流相關的沼澤地，而是次於東涌河河盆發現其蹤影，該處正是牠們的典型棲息地。

環團促避免土地改劃 不過團體指，是次首次發現的亞洲秘蜻之位置，可說是本地其中一處最重要的蜻蜓棲息地，但剛好是東涌谷分區計劃大綱圖內劃為住宅範圍內的邊陲位置。團體擔心蜻蜓棲息地未來會受住宅發展影響，促當局必須加大力度保育區內的自然生境，尤其要避免涉及濕地生境的土地改劃。

綠色力量高級保育經理呂德恒指，東涌河是本港少數碩果僅存的大型天然河流，從河源至河口，以至對出的海灣大致仍保留天然面貌，具相當特殊的保育價值。東涌河及附近的濕地環境，一直以來均孕育不少蜻蜓物種。綠色力量自2012年於東涌河河盆地區進行的蜻蜓調查，已累積錄得61種蜻蜓，佔全港蜻蜓物種接近一半，當中不乏具保育價值物種，包括廣東彎尾春蜓和斑灰蜻，兩者均在《國際自然保護聯盟》瀕危物種紅色名錄中列為近危物種。此外，香港有記錄的4種扁蟌科物種，均可在東涌河上游河谷找到。