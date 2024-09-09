粉飾逾二百渠蓋 打造各區獨特色彩

【本報訊】渠務署近年把渠蓋悉心妝扮，摒棄粗糙紋理，變身成集功能與美觀於一身的「打卡點」，其圖案更會反映當區特色。其中在林村的渠蓋畫上許願樹；在大澳則畫上小艇和魚獲，更有棚屋和水道。署方現時在11個地點安裝逾200個特色渠蓋，包括茶果嶺海濱、啟德河、昂坪及鯉魚門等，因應渠蓋安裝在露天地方，會特地選用室外專用油漆，令色彩更持久。

渠蓋屬於實用性質設施，方便工程人員檢查和清理沙井、渠道。渠務署近年摒棄其粗糙紋理，改用凸顯地區特色圖案，顏色也由純黑變為五彩斑斕，為市民和遊客增添打卡好去處。對於大澳特色渠蓋設計意念，渠務署工程師溫志堅稱，主要把站在大涌橋上望向棚屋的風景濃縮在渠蓋上，上面有小艇、魚獲、蝦膏和鹹魚，活現大澳漁民的日常生活。

大埔林村名勝首推許願樹，所以當地特色渠蓋畫的也是許願樹。渠蓋上的大榕樹樹冠茂盛，掛滿了象徵祝福的寶牒。這款渠蓋有兩個不同顏色的版本，一款由綠色、藍色、黃色和啡色交織而成，生機勃勃；另一款選用粉紫色、粉紅色、綠色和啡色，散發浪漫氛圍。

選用室外專用油漆更耐用 為了兼顧原有功能，特色渠蓋避免採用大幅圖案，構圖也不能遮掩用作打開渠蓋的匙孔位置。考慮到方便維修保養，圖案線條亦不能太幼。渠蓋上不同方向的凹凸坑紋需保留，並要加強防滑。由於渠蓋安裝在露天地方，渠務署特地選用室外專用的油漆，使色彩持久。署方亦舉辦特色渠蓋設計比賽，勝出作品有機會被製成渠蓋，安裝在香港不同地方。