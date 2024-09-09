市建局倡拆細維修工程 減圍標風險

【本報訊】接連有涉及樓宇維修工程貪污和圍標的案件，其中涉案工程規模、金額龐大。市建局行政總監韋志成昨日發表網誌指，若大廈或屋苑及早制訂樓宇保養措施和周期維修計劃，將維修工程「拆細」，並在不同階段進行招標，可減低圍標風險。

指引範本擬第4季上載網站 網誌指，市建局推動「預防性維修」措施，按照現行法例有關樓宇適時維修要求，並參照成功經驗，編製一套適用於一般私人樓宇的「指引及範本」。市建局邀請政府部門、專業學會和團體參與及交流意見後完善相關內容，將其標準化和規範化，並計劃今年第4季上載至市建局的「樓宇復修平台」網站，供業主和物業管理公司參考和使用。

網誌表示，局方4月推出「預防性維修資助計劃」，資助大廈法團委聘認可人士編製「樓宇保養手冊」，以及制訂以10年為周期的維修保養計劃和工程開支估算。計劃下，當業主為特別基金持續供款3年後，市建局會額外提供一筆過的鼓勵性資助，金額相當於3年內業主向基金供款總額的10%。

截至今年8月，市建局收到5宗申請，涉及超過4,200個的住宅單位，涵蓋單幢樓宇和大型屋苑、樓齡由30多年的中年樓，以至大約50年樓齡的老年樓，遍布在中西區、南區、東區和屯門等地區。市建局未來亦將加強宣傳推廣「預防性維修」，除落區與大廈法團和物業管理公司介紹資助計劃，亦會發信予200多幢參加了樓宇復修資助計劃、並正進行工程的大廈法團，推廣「預防性維修」的好處，希望吸引更多樓宇法團及業主申請。