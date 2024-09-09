卸任在即 陳家樂冀房協服務大灣區港人

【本報訊】香港房屋協會主席陳家樂自2008年成為房協委員，又於2018年9月接任房協主席，至今已於房協服務16年。陳家樂即將卸任房協主席，他形容擔任主席的6年間極具挑戰性，但仍能「乘風破浪，再創高峰」。他又希望未來房協可以將服務跨越到大灣區服務港人，但坦言若要推展至大灣區需要立法會修例，否則房協暫時只能在港建屋，故暫仍未有在大灣區發展的計劃。

周五選新監事會成員 陳家樂期望，房協未來能夠繼續為港人服務，做好「房屋實驗室」的角色，並希望日後可以跨越到大灣區服務港人。至於如何連繫大灣區，他稱房協是法定機構，目前有《房屋條例》上的法律限制，只可在香港為本港居民提供服務和建屋。若要在大灣區建屋，他指首先要打破法例的限制，其次是一定要以港人為對象提供服務和福利；他又指出，現時房協有「廿幾個地盤喺手」，暫未有更多資源北上發展，故暫無計劃在大灣區建屋，重申只是一個未來的「走勢」。現時房協正在規劃和發展的項目有逾20個，預計未來5年將落成超過1.7萬個資助房屋單位。

對於房協的財政狀況，陳家樂強調房協財政穩健，但為應付短期現金流的需要，銀團貸款的安排已做得「八八九九」，又會籌備出售部分非核心投資物業。

房協周五（13日）將舉行周年委員大會，選出新一屆監事會成員，屆時監事會成員將互選出主席及副主席，並將會委任新一屆執行委員會。