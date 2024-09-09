居屋擬更新抽籤制 改綠白表比例

未來5載年均售7000單位 近年社會有聲音希望增加居屋供應。房屋局局長何永賢昨日表示，未來10年政府會慢慢調整房屋政策，但仍要時常留意社會變化和市民期望，未來5年政府每年平均會出售7,000個居屋單位。至於居屋供應增加會否導致公屋供應減少，何表示，今屆政府會思考如何將輪候時間縮短，而優化居屋抽籤制度等方面亦會作考慮。她又指會在旗下屋邨加入「幸福設計」指引的元素，以改善長者生活環境。

何永賢出席一個電視節目時表示，一個好的房屋政策需時常留意社會變化和市民期望，以往政府曾10年沒有建過居屋，現時政府有打算將居屋供應增加，並舉例指房屋委員會單在去年已賣出了9,200個居屋單位；今年則會出售7,100個單位；而未來5年每年平均都會出售7,000個單位，以協助中低收入家庭「上樓」。她又指，政府會在10年內慢慢調整供應數目，以增加多點居屋。

被問及增加居屋供應會否令公屋減少，擔心幫不到基層，她則坦言調整供應比例「要諗好多人」。她又指政府亦要思考將輪候時間縮短，希望今屆政府便能做好關於調節公屋和居屋供應的籌劃。

對於居屋的抽籤制度，何表示接獲不同人士反映意見，明白「有啲人就係無抽獎運」，會積極思考如何幫助他們，並適時公布新安排。至於有人指與其抽籤，不如調整綠白表人士比例，她稱已聽到有關意見，會與優化抽籤制度一併考慮，但若加大綠表或白表任何一方人士的比例，都仍然「要計數做估算」，故會適時公布新方案。

擬升降機置斜櫈信箱設掛鈎 此外，日前房屋局公布「幸福設計」指引，她稱現時指引沒有約束性，僅供內部作參考，但對外聘請顧問或評標時，也會參考和引用指引，希望在園林設計、運動設施等達成指引；並指未來會將部分指引納入標準設計，例如電梯內的斜櫈和信箱上的掛鈎等。

何又表示，早前為「幸福設計」指引諮詢居民意見時，有些建議的負責範圍並非屋邨內，房屋署難以改善，但房屋局仍會再與其他部門商討，研究能否按居民意願作出改善。如果長者對現居的公屋單位有任何想法，例如希望加裝扶手等，也可聯絡屋邨經理，房署將會安排更換，強調希望不論單位內和單位外，都可以照顧長者。