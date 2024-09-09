灣仔舒適堡「還魂」 改名Healthy營運

【本報訊】有38年歷史的連鎖健身中心「舒適堡」不敵經濟下行壓力，宣布「暫時全線結業」，其後又指新投資者與灣仔分店業主達成初步共識，將以新品牌原址營運，日內開業。有議員直指現時「消息滿天飛」，促請有關方面盡快交代後續安排，又要求「舒適堡」或新投資者保證消費者權益，包括可以無條件退款。消委會截至昨日晚上8時，共接獲521宗投訴，涉及總金額超過1,700萬元，最高一宗涉及逾65萬元。

迄收521投訴 涉款逾1700萬 有苦主表示，上月剛續約預繳1.3萬元購買30年會籍，而新合約仍未生效就收到結業消息。另有苦主指「舒適堡」結業其實有迹可尋，上月開始只收現金，加上經常收到員工推銷說要更新合約，又推新優惠游說續約等。有教練則指收到消息新公司提出新聘任條件，但覺得待遇不合理，會優先追討欠薪。

消委會高度關注事件，截至昨日晚上8時共接獲521宗有關投訴，涉及總金額超過1,700萬元，平均每宗個案涉及金額為近3.4萬元。金額最高一宗涉及65.3萬元，最低一宗涉及1,000元。

「舒適堡」日前宣布「暫時全線結業」後，再指新投資者和灣仔分店原址業主達成初步共識，新公司將以「Healthy」品牌營運，並承諾為「舒適堡」原有客戶免費提供餘下所有健身卡及私人教練課堂服務。

新公司亦會陸續跟其他分店原業主磋商，盡量租用原址繼續營運。議員促請有關方面盡快交代後續安排，認為與新投資者達成初步共識的公告，在官方網站中非顯而易見，內文亦無相關聯絡資料，形容現時「消息滿天飛」。

議員鄧家彪質疑，即使新品牌會於灣仔分店原址提供服務，但一間店舖如何維持原本14間分店涉及的職員人手及客量。他又向「舒適堡」及「Healthy」負責人發公開信，要求盡快重開所有「舒適堡」健身中心或服務點，同時要讓已購買服務之會員獲無條件退款、如會員仍有兩年以上會籍，應可選擇取消並全數退款兼重新訂定合約。

議員江玉歡認為合約過渡需要原公司、新投資者和消費者三方同意，法律上並不容許單方面作出合約過渡。她又提醒，原有合約所標明可以享有的服務，當新投資者接手時，可能會有改變。