融資碰釘 藥丸救不了大病 中小企冇錢吊命

擔保貸政府耍手 銀行拒大開水喉 本港經濟復甦緩慢，中小企現倒閉潮，滿街「吉」舖。雖然政府強調會協助中小企渡難關，又指已推出多項緩解措施，但有議員引述中小企朋友指「藥丸」救不了大病，直指香港不能變死城，必須搞旺城市氣氛，才可吸客，促政府拆牆鬆綁，不能坐以待斃。政府則強調理解部分中小企面對經濟轉型的困難，正針對性探討不同個案，協助處理融資困難。

繼商界強烈要求政府為中小企解困後，亦有不少市民早前在地區諮詢會上大吐苦水，指雖然過去政府放寬按揭成數、撤辣，但銀行並沒有支持相關措施，反而收緊貸款政策、Call Loan（追討貸款）；被問及中小企百分百貸款擔保計劃壞帳超過130億元，會否繼續延長貸款，財金官員則指該計劃為疫情時期措施，若作為措施長期執行要小心考慮，可能牽涉道德風險。

融資專組接逾70查詢求助 實際上，由金管局和銀行公會成立的「中小企融資專責小組」早前已召開多次會議。據了解，小組從多個渠道共收到70多宗不同行業的查詢及個案；超過七成需跟進個案中，有約七成涉中小企融資，三成涉物業按揭貸款。跟進個案中，約六成屬銀行處理客戶融資和貸款申請時出現的執行問題，如溝通不夠清晰、審批時間過長等；餘下近四成屬客戶期望與銀行在審慎風險管理原則下的安排存落差。

到底政府推出的措施對中小企幫助有多大？議員江玉歡在社交平台貼文，引述收到中小企朋友的私訊，稱流動資金緊絀，她指該中小企是做小朋友生意，理應影響較微，然而銀行雖然已些微放寬，但「藥丸」救不了大病，未來幾個月是關鍵時間。

倡露天茶座帶旺栢麗大道 提及氛圍，她指在遊客區，氣氛並非等於市容井然。她指上周經過栢麗大道寬闊有樹蔭，試想若能做露天茶座餐廳，定必更能吸引遊客，氣氛是要靠商戶及顧客日積月累凝聚，香港並非「搞唔起」，像灣仔近修頓球場附近也漸見人流，只不過是要政府在每方面放鬆一點，又反問這些其實有幾難？

她認為城市的氣氛取決在街道上，街道不旺，城市像個死城。她又指街頭不暢旺，商場也不會旺，而香港市區是個步行城市，遊客及市民理應喜歡光顧地面商店，「掉轉你是遊客，你會喜歡看街上大大小小的店舖，抑或走去商場？」

針對中小企的困難，她認為政府在反應上確實要迅速與果敢一點，如果每件大小事也要幾個月或一、兩年部署，恐怕中小企也未必等到，又指10月至2月的天氣較涼，正好是吸客的時機，希望政府各部門坐低商討，特事特辦。

她指牌照條款、露天座位、店舖裝飾及非繁忙時段容許路邊泊車等是時候適度放寬，到底要積極全面轉型還是坐以待斃，現時正等待政府決定。

政府稱有措施撐升級轉型 財經事務及庫務局局長許正宇昨在電台節目中表明理解有個別經濟組群，例如中小企或商戶可能面對經濟轉型等困難，指「中小企融資專責小組」正針對性探討不同個案，協助處理融資困難。他又指商務及經濟發展局推出不同措施，協助企業開拓新市場，但即使企業自身有融資幫助、政府有計劃推動新市場，也離不開企業自身將措施內化，變成營運一部分，令企業持續有競爭力，而政府亦有措施協助企業升級轉型。