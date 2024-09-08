龍七公：反剝削助維權 政府責無旁貸

特區政府剛宣布暫停建造業輸入勞工第5輪計劃，勞工界對此表示歡迎。政府去年7月推出建造業輸入勞工計劃，香港建造業總工會日前表示，自今年3月起不斷接獲求助，先後有過百名非本地工友稱被公司剝削，其手法包括要求工友交出提款卡並擅自扣除一半薪金，又巧立名目收取雜費。筆者認為，剝削輸入勞工不單止是勞工事件，更是政治問題，會造成本地勞工與輸入勞工的嚴重衝突，更會影響香港的形象。商界一直表示支持政府清除不法分子，既然已是難得的勞資共識，希望政府有關部門加緊調查，嚴肅跟進事件！

工會收到數十名在機場三跑工作的工友求助，表示管理公司每月在發工資後，便要求他們交出提款卡，表示將薪金提取後，再匯入他們的內地戶口，但他們發現實際收到的金額只有合約的一半！工友更表示居於管理公司安排的宿舍，銀行信件都寄往宿舍地址，因此提款卡、密碼等戶口資料都被管理公司收取。如果工友指控屬實，警方應進一步調查相關公司是否涉及刑事罪行！除了工資問題，還有工友被要求支付近萬元培訓費用、被拖欠加班費、被要求自費購買機械工具等，而且只要反映、查詢、投訴，就會被無理解僱。

發展局回覆查詢時稱，計劃開始至今只收到一宗有關輸入勞工支薪事宜的投訴；但勞工處表示，今年首8個月共收到6宗建造業輸入勞工的投訴。發展局作為建造業輸入勞工計劃的主導部門，應清晰實時掌握該計劃下所發生的勞資糾紛，訊息滯後的情況不應出現！再者，為何工會有逾百宗投訴，勞工處只有6宗？

工友投訴成本過高 筆者過去兩年處理過多宗院舍非本地護理員被剝削的投訴，發現工友面對僱主剝削，投訴成本過高。除了因工友來港工作要支付一大筆中介費，為了不想倒虧或列入黑名單日後不能來港工作，因此不敢發聲。也因為工友投訴後就會被解僱，工友要繼續留港申訴及進行法律程序，居住也成問題，也欠缺機制處理他們在港的行政和司法程序而產生的出入境需要。筆者認為，政府要建立機制協助投訴工友，包括為他們墊支在港進行申訴程序期間的住宿費用，並提供價錢相宜合理的住宿空間。而相關政策局及人力中介公司，也必須優先為申訴工友安排到未有出現系統性剝削投訴的公司工作。只有減少被剝削工友的後顧之憂，才能鼓勵他們主動投訴。

另外，商界在推動輸入勞工和人才措施時，說支持對剝削輸入勞工的企業嚴加調查和執法，筆者希望商界能主動揪出不法分子。此外，政府可倣效澳門的「聘用外地僱員廳」，由勞福局成立專責小組處理輸入勞工事務，包括聘請、權益、跟進投訴等，甚至授權部門檢控違法人士；如果出現勞資糾紛，可主動跟進投訴。當局也應盡快訂立煞停機制，為停止輸入勞工設立指標，以保障本地就業。