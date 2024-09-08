笑看天下：出入危邦怎及享天倫樂

美國國務卿布林肯日前出訪海地，係近10年來訪問海地的最高層級美國官員，期望海地能於明年舉行大選，重回民主路上。聯合國為期一年的海地維和任務將於10月初完結，暫時只有肯尼亞出動400名警員到當地協助打擊幫派暴力，惟人手和信託基金收到的金額皆較預期少，當中美國是最大贊助人。

布林肯形容海地面臨關鍵時刻，急需更多資金及人手，表明會堅持到底，並承諾增撥4,500萬美元人道援助予海地。美國自己周身唔掂，更適逢總統大選將至，又要顧及中東亂局和俄烏戰事，此時此刻仍贊助海地約3.5億港元，都算係咁咯！

出訪海地期間，布林肯更首次透露，任期屆滿後將會離開政府。被問到未來去向時，佢直言目前只關注本屆政府剩餘的任期及明年的交接。

事實上，美卿呢個職位，於總統大選後很少會繼續留任，而今年62歲的布林肯育有兩名未夠10歲嘅小朋友，觀乎過去一年，佢頻撲於外訪，尤其係自去年10月7日巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲以色列以來，中東局勢亂過亂葬崗，拜登年紀老邁，惟有不斷叫佢出訪中東斡旋，大大話話出訪咗9次，可惜以色列總理內塔尼亞胡一心要滅絕巴勒斯坦以保權力，完全不受美國控制，布林肯幾咁努力，依然無功而一味來來回回瞎折騰，都幾冇癮！

布林肯在任期間，都算任勞任怨，佢穿梭於各個時區，尤其是中東炮聲隆隆，危機四伏，可說是疲於奔命！難怪育有兩名孩子嘅佢，仔細老婆嫩，表示非常享受能與孩子共度時光，期盼退下來會有更多時間陪伴他們。畢竟，長期穿梭於炮火連天的危邦中東，怎及可以同老婆孩子閒坐公園，靜觀雲舒雲卷，鳥啼花放，享天倫之樂！