撥亂反正：師承美國 大殺四方

不少以色列人對國際社會，尤其是美國最近拒絕支持以軍的行動，表示不解甚至憤怒。他們將去年發生的哈馬斯突襲與廿多年前的「911」恐襲等同，認為以軍先後出兵加薩，空襲黎巴嫩、敍利亞和伊朗，以至最近轉攻約旦河西岸，與當年美軍發動阿富汗及伊拉克戰爭，多次以戰機、導彈、無人機以至海軍陸戰隊越境擊殺外國反美人士和恐怖分子沒有兩樣，質疑美西方部分政客和人權分子持雙重標準，嚴人寬己。

「911」恐襲發生後不久，美國小布殊政府繞過聯合國聯同英國等盟友出兵阿富汗，憑藉絕對軍事優勢，火速擊敗了被指包庇阿蓋德組織的塔利班政權，並扶植親美的當地人政府。但塔利班及其他當地反美武裝很快就死灰復燃，不斷對駐阿美軍及政府軍發動襲擊，美方多次增兵只換來更大死傷。

結果到奧巴馬年代美國宣布將逐步撤軍，特普朗政府與塔利班達成和議，2021年拜登上台後再正式全面撤走（實情是被塔利班軍隊趕走），結束長達20年、造成無數死傷和經濟損失的戰事。

2003年，在阿富汗戰爭吃了甜頭的小布殊政府，以薩達姆政權擁有大殺傷力武器為由，再次繞過聯合國出兵伊拉克，並與阿富汗戰爭一樣很快就取得勝利，卻助長了比塔利班或阿蓋德更兇狠的極端恐怖主義組織伊斯蘭國，奪去更多人命。事後證明所謂的大殺傷力武器乃子虛烏有，美國出兵僅為了石油利益和協助小布殊連任。

美軍於2011年名義上撤出伊拉克結束戰事，但仍然在政治、軍事和石油貿易等多方面操控該國。近年當地民眾與政府的反美情緒日濃，先後與伊朗等多個區內的美國世仇修好，並且大力反對以軍在加薩屠殺巴勒斯坦人。明日再談。