橫眉冷看：英國為何向美國說不

大不列顛國素來緊跟美國腳步，但近日開始展現獨立個性，敢於向老美說不。中國電動車橫掃全球，雖然美國本土暫時所受的影響不大，拜登政府卻早已成了驚弓之鳥，早前匆匆通過法案，將中國電動車的入口關稅，由20%增至100%。加拿大不是主要的汽車生產國，中國品牌流行與否，對他們影響不大，但礙於華府的壓力，加國亦只能跟隨老美，將Made in China的汽車，一律加稅至100%。

歐洲聯盟在華府面前，向來也是乖乖聽話，故預計到今年10月，亦會大增中國車的關稅。反倒是英國，過去一直是美國的跟屁蟲，但自從工黨取代保守黨，入主唐寧街10號之後，部分政策卻是煥然一新，今番更是特立獨行，堅拒向中國入口汽車增稅。

平情而論，今次英國拒絕屈服，也不全然是因為工黨比保守黨更有底氣，真正的原因，或許是倫敦政府被欺侮過甚，一而再地受逼迫，正所謂「趕狗入窮巷」，狗子急了，也會反咬來犯者。英國前首相約翰遜是保守黨人，在他任內，美國便曾威逼對方，要盡快制訂政策，拆除中國電訊設備商華為鋪設的5G裝置。5G設備一建一拆，所費不菲，改用其他電訊設備商，非但價格高昂，技術還遠不如華為，故據說約翰遜也曾嘗試抗爭，要老美收回成命。

可惜是次抗爭並沒有成功，礙於華府的情面，英國保守黨政府還是屈服了，但正所謂「一之為甚，其可再乎？」英國上一次已經給了老美面子，面子卻不能當飯吃， 故今次趁着政府換屆，工黨便順勢讓華府吃了一口軟釘子。況且，現實終究是現實，如今不少英國電動巴士都是中國比亞迪車廠生產的，英國就算想抗中，也是愈來愈無能為力。