筆下風雲：打完風返工是小確幸

香港今年首掛8號波，天文台事先張揚將於何時發出8號風球，以及何時改發3號，有人讚此舉能讓市民早有預備；亦有人彈時間不知如何釐定，造成趕放工混亂場面。姑勿論如何，超強颱風「摩羯」沒有為香港帶來巨大殺傷力，大家安然度過，在落波後趕返工也是一種小確幸。

本港企業一般規定僱員在落波後兩小時內返回工作崗位，以致天文台在中午12:40改發3號風球後，港鐵擠滿上班族，有網民拍下港鐵車廂滿座一幕，慨嘆：「香港人真係好鍾意返工！」

香港人好鍾意返工未必是真，好需要返工才是實情。尤其現今經濟低迷，執笠潮湧現，不僅有數百食肆先後結業，連有超過30年歷史的大型健身中心也被指欠交MPF，最終宣布「暫時結業」。有指創辦人最近連環賣樓套現逾2,000萬元，希望繼續營業，可惜始終無以為繼，那些欠款恐怕淪為爛帳。由此可見，大家仍然有份工返，不是幸福是甚麼？畢竟連老闆級也撲水無門，一般人只是打工仔，上有高堂下有子女，失業就大件事了。

說來唏噓。本港經濟在疫情前一片榮景，單是做內地旅客生意，已足以養起零售、餐飲、酒店、旅遊業。當時樓股齊升，日日也有店舖開業，黃金地段的商舖租金迭創新高，無人會想到數年後的香港竟會換了另一番光景。現時各行各業都在萎縮，旅遊產業不足以支撐零售餐飲等行業，加上移民潮走了數十萬人，港人近年又熱衷北上消費，益發令市道冷冷清清。

上周日晚上9時，筆者從銅鑼灣坐港鐵，發現車廂空蕩蕩，座位任坐，反映港府力推的「夜繽紛」毫無成效。現在港府又寄望熊貓經濟、啟德體育園盛事打救，遠水救到近火嗎？