強詞有理：神話破滅

公道自在人心，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利日前難得說了一番大實話，認為西方應該承認中國制度的成功，儘管歐中制度不同，在許多議題上存在分歧，但歐盟絕不能同中國進行系統性對抗，雙方應該做夥伴。他並指中國崛起是客觀現實，西方不可能阻止，歐盟在中美博弈背景下，必須從自身利益出發，按照自己的方式行事。

誠哉斯言，在西方社會被美國綁架而充斥反華噪音的今天，博雷利能夠坦誠表達自己的意見，大有眾人皆醉我獨醒的味道，確實難能可貴。一直以來美西方總是自認高人一等，把自己的價值觀稱為普世價值，把自己的政治制度稱為民主典範，把自己制訂的規則稱為國際秩序，要求所有國家跟隨，誰不聽話就搞誰。其實正如俄羅斯總統普京指出，西方確實曾取得很多成就，但很大程度是通過搶奪其他民族得來，例如在亞洲和非洲的殖民侵略。

這不是無的放矢，西方原始資本積累主要就是靠搶奪殖民地資源得來，文明的背後是一個個血淋淋的現實。荷蘭和英國等海盜起家的老牌殖民主義者姑且不說，近代美國以「民主燈塔」、「山巔之城」自居，其實一切都是建立在赤裸裸的暴力基礎上，建立在奴隸制度和種族滅絕的罪惡基礎上，建立在不斷干涉和侵略別國的戰爭基礎上。老美將這一套稱為「基於規則的國際秩序」，說穿了就是強盜邏輯，他們把這種強盜邏輯包裝成現代文明和普世價值，強加於全世界，結果並沒有為世界帶來民主自由人權，反而帶來戰亂災難饑荒。這些年歐洲國家普遍面對難民之患，歸根究柢就是美西方自己造的孽。

事實證明，西方文明並不比其他文明優越，西方制度更不是放之四海而皆準，只因西方掌握國際話語權，顛倒黑白，以醜為美，所以迷惑了不少人。曾經有一段時間，許多中國人也受到迷惑而認同西方文明，對美國充滿道德幻想，那班公知更是言必稱美國，極盡諂媚之能事。直至近年，隨着美霸虛偽和邪惡本質漸漸暴露，尤其是不擇手段打壓中國，中國人才開始覺醒。

隨着西方神話破滅，除了少數公知還在吹捧美國，絕大多數中國人已不吃那一套，更多的是文化自信、道路自信、制度自信。連博雷利也承認中國制度成功，中國人又有甚麼理由不相信自己？